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Украинские власти подготовили иск в международный суд к России по поводу нарушения Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами. По их мнению, Россия не уважает территориальную целостность Украины, а также не соблюдает существующие границы.

Украина подготовила иск к России о нарушении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами и направит его в международный суд. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Есть так называемый большой договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, в котором написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд", - приводит слова Пристайко ТАСС.

По его словам, украинские власти готовили этот иск в течение года. Кроме того, замминистра подчеркнул, что Украина не планирует разрывать этот договор, потому что его наличие позволяет продолжать судебные тяжбы с Россией.

Верховная рада ратифицировала данный договор в 1998 году. В конце 2008 года его действие было автоматически продлено на 10 лет.

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