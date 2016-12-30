Сотрудники автомойки угнали машину клиента и украли новогодние елки

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Полиция Москвы задержала двух жителей столицы, работающих на автомойке. Установлено, что они угнали машину у одного из клиентов, после чего украли с рынка четыре новогодние елки. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о грабеже и угон.

Сотрудники автомойки угнали машину у клиента. С ее помощью они намеревались украсть с рынка новогодние елки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника Управления информации и общественных связей столичного управления МВД Александра Князева.

В полицию с заявлением о краже четырех деревьев обратился охранник елочного рынка. В ходе розыска были задержаны два москвича в возрасте 28 лет и 31 года. Оба работали на автомойке на улице Маршала Катукова.

Установлено, что работники автомойки воспользовались отсутствием хозяина автомобиля марки Volvo на рабочем месте и угнали машину. "Проехав на рынок, мужчины похитили елки, после чего вернули машину на автомойку. Мужчины попытались сбыть похищенный товар, но были задержаны", - заявил Князев.

Возбуждены уголовные дела о грабеже и угоне в отношении подозреваемых.