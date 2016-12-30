Москва направит за дипломатами в США самолет спецотряда "Россия"

Теги: Политика путин сша самолет

Российские дипломаты в США, от которых администрация Барака Обамы потребовала покинуть страну в течение 72 часов, вылетят на родину самолетом спецотряда "Россия" управления делами президента.

За российскими дипломатами, которым администрация президента США предписала покинуть страну, и членами их семей вылетит самолет специального летного отряда "Россия" управления делами президента. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин отказался от предложения МИД выслать 35 американских дипломатов из страны. Вместо этого глава государства пригласил всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, на Новогоднюю и Рождественскую ёлку в Кремль.

Вместе с тем, Путин выразил сожаление в связи с подобным окончанием работы администрации Барака Обамы. По его словам, Россия оставляет за собой право на ответные меры, но дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будет выстраивать исходя из политики администрации Дональда Трампа.

США объявили о введении новых санкций в отношении России 29 декабря. Среди прочего в Вашингтоне приняли решение выслать из страны 35 российских дипломатов. Им предписано в течение 72 часов покинуть территорию Соединенных Штатов.

Читайте также:

Австрия будет добиваться в ОБСЕ отмены санкций против России

Трамп обсудит с разведкой США новые санкции против России