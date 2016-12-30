Полиция не нашла ложного доноса в действиях Киркорова

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Полиция Москвы не будет возбуждать уголовное дело о ложном доносе на Дидье Маруани в отношении Филиппа Киркорова. В столичном главке МВД отметили, что в действиях заявителя состава преступления нет.

Московская полиция не нашла ложного доноса на лидера французской группы Space Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова в действиях российского певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщается на сайте ГСУ МВД России по Москве.

"Установлено отсутствие в действиях заявителя состава преступления, предусмотренного статьей 306 УК России "Заведомо ложный донос", поскольку с учетом установленных в ходе проверки обстоятельств, последний субъективно воспринимал сложившуюся ситуацию касаемо распространенных в СМИ сведений о плагиате и финансовом урегулировании спорного вопроса", - отмечается в сообщении.

Таким образом, следователь ГСУ ГУ МВД России по Москве вынес постановление об отказе в возбуждения уголовного дела в отношении звезды российской эстрады.

Ранее юрист Игорь Трунов сообщил, что московская полиция отказалась возбуждать уголовное дело о вымогательстве против французского певца, так как не нашла состава преступления. При этом он напомнил, что полиция продолжает проверку по заявлению Маруани о ложном доносе со стороны Киркорова.

До этого Лефортовский суд Москвы удовлетворил иск Трунова к Адвокатской палате Московской области, в котором оспаривалось лишение его адвокатского статуса.

В конце ноября Маруани, который обвинил Киркорова в плагиате, а также его представитель Трунов были задержаны в Москве. Это произошло после того, как российский певец написал заявление о вымогательстве. Тем не менее, на следующий день лидера французской группы Space отпустили из полиции.

В российской столице Маруани намеревался подписать мировое соглашение с Киркоровым по иску о нарушении российским певцом авторских прав при исполнении песни "Жестокая любовь".