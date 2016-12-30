Рогозин назвал украинские власти "мракобесами" за запрет российских книг

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Дмитрий Рогозин назвал власти Украины "мракобесами" после принятия ими закона о запрете ввоза на территорию страны товаров "антиукраинского содержания". Среди них также оказались книги российских авторов. Ранее Украина уже вводила запрет на несколько десятков изданий из России.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter назвал украинские власти "мракобесами" после того, как президент Украины Петр Порошенко подписал закон об ограничении ввоза в страну "иностранной продукции антиукраинского содержания".

Пушкин, Достоевский, Гоголь - лютые враги Майдана? Мракобесы — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 декабря 2016 г.

В частности, отмечалось, что по данному закону запрещается пропаганда в печатной продукции коммунистического, тоталитарного, национал-социалистического режимов и их символики. Кроме того, в тексте документа говорится о том, что недопустима любая популяризация или пропаганда органов государства-агрессора и работников советских органов государственной безопасности.

В прошлом году Украина уже вводила запрет на ряд книг российских авторов. В этот список вошло около 40 различных изданий.