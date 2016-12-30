В Москве назвали неумным решением выслать дипломатов из США

Теги: Политика сша дипломат мид

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение администрации Барака Обамы о высылке российских дипломатов из страны направлено против их "человеческих радостей". Также она рассказала, сколько именно россиян будут вывезены из США из-за решения американской администрации.

В МИД России надеются, что решение действующей администрации президента США Барака Обамы о высылке российских дипломатов из страны станет ее последней неумной выходкой. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает "Интерфакс".

"Хочется надеяться, что это последнее, что сделала нынешняя администрация для ухудшения двусторонних отношений. Последнее странное, неумное решение, которое направлено, в том числе против людей, против их человеческих радостей", - добавила она.

Также она рассказала, что вместе с российскими дипломатами в Россию вылетит еще 61 человек. Это члены их семей. "Речь идет не только о дипломатах, но и о членах их семей. Это 96 человек, включая детей школьного и дошкольного возраста", - приводит ее слова ТАСС.

Также Захарова прокомментировала заявления Вашингтона о том, что российские дипломаты высылаются якобы за вмешательство в избирательную кампанию страны.

"Согласно тем данным, которые послужили основой для принятия администрацией - это данные спецслужб, что российские дипломаты якобы участвовали в некой работе по срыву проведения выборов президента США. В качестве дат называются 2015 год и весна 2016 года", - напомнила она.

По ее словам, в список дипломатов и сотрудников дипломатических ведомств на территории США попали люди, приехавшие в Соединенные Штаты "буквально два месяца" назад. "Каким образом они могли быть задействованы технологически в подрыве американских выборов, о чем говорят спецслужбы, указывая в качестве даты весну 2016 года, вообще непонятно", - подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что за российскими дипломатами в США вылетит самолет спецотряда "Россия" управления делами президента. Кроме того, 30 декабря российский лидер Владимир Путин отказался от предложения МИД выслать 35 американских дипломатов из страны. Вместо этого он пригласил их детей на Новогоднюю и Рождественскую ёлку в Кремль.

Накануне, 29 декабря, США объявили о введении новых санкций в отношении России. Среди прочего в Вашингтоне приняли решение выслать из страны 35 российских дипломатов. Им предписано в течение 72 часов покинуть территорию Соединенных Штатов.

Читайте также:

Австрия будет добиваться в ОБСЕ отмены санкций против России

Новые санкции США: Трамп загнан в угол, Россия готовит ответ