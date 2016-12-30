В Италии умер создатель "Киндер-сюрприза" Уильям Салис

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В возрасте 83 лет скончался итальянский изобретатель Уильям Салис, придумавший шоколадное яйцо "Киндер-сюрприз". Он умер в городе Павия на севере Италии. Салис изобрел знаменитый "Киндер" в 1974 году.

Итальянский изобретатель Уильям Салис, который придумал "Киндер-сюрприз", скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Agence France-Presse.

Отмечается, что он умер на севере Италии в городе Павия.

Уильям Салис родился в 1933 году. В 1960 году итальянский изобретатель начал работать в компании Ferrero, которая производит шоколад. Через некоторое время он предложил спрятать игрушку в шоколадное яйцо, чтобы покупатели начали приобретать его к Пасхе. В 1974 году оно поступило в продажу под названием "Киндер-сюрприз" и с тех пор успешно продается по всему миру.