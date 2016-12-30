Захарова: США мстят России за провал своей внешней политики

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Контрпродуктивным актом агрессии назвали в Москве введение уходящим американским президентом новых санкций в отношении России за якобы вмешательство в выборы в США. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, США, высылая российских дипломатов, мстят нашей стране за провал собственной внешней политики.

На провокационные действия уходящей администрации США Россия отвечать не будет. Владимиру Путину предлагали выдворить 35 американских дипломатов и запретить им использовать дачу в Серебряном Бору и склад. Но президент дал четко понять, что кухонную дипломатию Обамы оставит без внимания, а новые отношения будут выстраиваться уже с командой Трампа, передает "ТВ Центр".

"Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких – дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую ёлку в Кремль", - говорится в заявлении президента России.

Несмотря на очередную агрессию со стороны Обамы, Путин поздравил его с наступающим праздником, правда, как частное лицо, в то время как избранного президента Дональда Трампа связал с американским народом.

"Жаль, что администрация Президента Барака Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но, тем не менее, поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом. Поздравляю и избранного Президента Дональда Трампа, весь американский народ!" – отметил Путин.

Накануне Минфин США объявил санкции в отношении ряда руководителей ГРУ. В списке объектов ограничительных мер - три компании, а также разведывательное управление и ФСБ. Среди физических лиц - Алексей Белан и Евгений Богачев - два хакера, которые входят в список самых разыскиваемых преступников в США. Впрочем, самый большой удар нанесен по российскому дипломатическому ведомству. Госдеп объявил персонами нон грата 35 дипломатов.

"Уходящая американская администрация Барака Обамы, обвиняя Россию во всех смертных грехах, в том числе и в провале своих внешнеполитических инициатив, как вы знаете, безосновательно выдвинула дополнительные обвинения в том, что российская сторона на государственном уровне вмешивалась в избирательную кампанию в США, в результате которой демократический кандидат потерпел поражение", - отметил глава МИД России Сергей Лавров.

Кроме того, будут закрыты два загородных жилкомплекса в Нью-Йорке и Мэриленде, которые, якобы, использовались российскими служащими для разведывательных целей. Хотя на самом деле обе дачи являются российской собственностью и предназначались для отдыха детей во время каникул. Теперь их, по сути, лишили праздника. Чтобы покинуть страну дипломатам дали 72 часа. Правда, купить билеты из Вашингтона в Москву из-за праздников практически невозможно. И из Москвы за ними будет направлен спецборт специального летного отряда "Россия".

Администрация уходящего президента обвиняет Россию в слежке за своими дипломатами в Москве, но самое главное обвинение - хакерские атаки во время выборов, которые помогли победить Трампу. Решение было принято на основе нескольких обвинительных статей в газетах и небольшого доклада ФБР. По словам Обамы, в ближайшие дни его администрация представит доклад Конгрессу США о киберактивности России. Но эксперты уже сейчас предвещают ему фиаско.

"В докладе просто цитируются мнения каких-то частных экспертов в области кибербезопасности. Я извиняюсь, но раз уж мы тратим на наши разведслужбы по 80 миллиардов долларов в год, то пусть уж они, по крайней мере, работают как следует. А все эти разговоры про то, что, дескать, "просто поверьте нам на слово" — нет уж! Мы это все уже проходили. Мы прекрасно помним, как они обманули нас с оружием массового поражения в Ираке", - рассказал исполнительный директор Института Рона Пола Дэниел Макадамс.

Очевидно, что президент-демократ и его команда пытается сделать всё, чтобы осложнить жизнь новому президенту-республиканцу. Попытка не первая. США уже поссорились с главным союзником на ближнем востоке, не поддержав Израиль на голосовании в ООН по вопросу создания поселений на палестинских территориях. Теперь объявлены санкции в отношении России, с которой Трамп собирается нормализовать отношения.

"С точки зрения России, Барак Обама сейчас похож на алкоголика в закрывающемся баре, который пытается затеять драку и крушит мебель, потому что ему больше не наливают. Через три недели он покинет пост, и тогда можно будет начать разговор о настоящей перезагрузке российско-американских отношений", - отметил бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсон.

"Вместо того, чтобы заниматься всем тем, чем занимается уходящий президент: учебой игры в гольф, благотворительностью и так далее, американский президент гадит своему последователю. Стремится максимально осложнить процесс перехода власти, стремится максимально осложнить внешнеполитическую революцию Трампа", - рассуждает политолог Геворг Мирзаян.

Трамп пока не стал делать громких заявлений, но пообещал разобраться в ситуации. Администрация Трампа теоретически сможет отменить эти санкции, правда, смысла в этом уже не будет. Новый президент вступит в должность только через три недели. К тому моменту Россия уже заменит всех выдворенных дипломатов и начнет общение с чистого листа.

Никита Васильев, Евгения Карих, "ТВ Центр".