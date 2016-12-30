Алеппо возвращается к мирной жизни

Теги: сирия Сирийский конфликт перемирие

Режим перемирия в Сирии, вступивший в силу минувшей ночью, соблюдается всеми сторонами конфликта. Сирийская армия и основные группировки вооружённой оппозиции прекратили активные боевые действия. Перемирия удалось достичь благодаря усилиям Москвы и Анкары, которые выступили гарантами этого соглашения. Эксперты констатируют - западные страны фактически утратили инициативу в процессе сирийского урегулирования.

Три базовых документа – как гарантия разрешения сирийского кризиса. Правительственные войска и вооруженная оппозиция прекращают огонь на территории Сирии, обеспечивается комплекс мер по контролю за перемирием, стороны готовы к началу переговоров. В измученном войной Алеппо последние новости встретили с ликованием, передает "ТВ Центр".

"Режим прекращения огня – это добро и благо для нашей страны. Сирия всегда была мирной и процветающей. Надеюсь, и теперь она расцветет, как этот урожай. После освобождения Алеппо мой доход существенно вырос. Люди перестали бояться выходить на улицу, стали больше покупать. Очень хотелось бы, чтобы так происходило по всей Сирии", - рассказал житель Алеппо Ареф.

В Алеппо после освобождения восточной части стало сложно поймать такси. Машины распределились по всему городу, который, словно сбросив многолетние оковы, наконец, вздохнул полной грудью и ожил. Но люди все равно ходят по улицам, прислушиваясь к тому, что происходит вокруг. Звуки войны еще слышны в северной столице Сирии.

В алеппских мечетях – пятничный намаз. Люди молятся о мире. Ровно в полночь вступило в действие всеобъемлющее соглашение о прекращении огня в Сирии. Боевики из непримиримых террористических группировок отметили это историческое событие по-своему.

Двое погибших и 10 раненых – таков итог обстрела города, который боевики предприняли всего лишь за пять минут до начала действия перемирия. Ракеты и самодельные снаряды прилетели с территории к западу от Алеппо. Именно туда вышли вооруженные группы, которые несколько лет удерживали под своим контролем восточную часть города.

"Я с большим оптимизмом отношусь к развитию ситуации в Алеппо. Однако нельзя не видеть, что есть террористические группировки, которые вряд ли будут соблюдать перемирие. Опыт показывает, что им нельзя доверять. А значит, их нужно уничтожать", - отметил житель Алеппо Недаль Наджар.

Запрещенная группировка "Джебхат ан-Нусра", а также "Нуреддин аз-Зенки" уже заявили, что намерены продолжать сопротивление. Однако, несмотря на все их усилия – давление, угрозы и даже показательные казни, значительное число оппозиционных группировок приняли решение присоединиться к режиму прекращения огня и начать переговоры с сирийским правительством. Новый раунд межсирийского диалога должен начаться в ближайшее время в Астане.

"Когда мы услышали про договор о прекращении огня на всей территории Сирии, это стало самой благой вестью для нас. За пять лет люди очень устали от войны. Сегодня они просят правительства всех стран поддержать режим прекращения огня и перейти к мирным переговорам. Мы слышали, что они должны пройти в Астане и, конечно же, поддерживаем это решение", - сообщил муфтий Алеппо Махмуд Аккам.

Возможно, террористические группировки чувствовали бы себя менее уверенно, если бы не поддержка ряда западных стран, которые упорно продолжают именовать боевиков "умеренной оппозицией".

Освобождение Алеппо от боевиков закончилось за несколько дней до Рождества. Перемирие в Сирии вступило в действие накануне Нового года. Представители христианской общины города верят, что оно будет прочным. "Спасибо России за её усилия и важнейшую роль в установлении мира на нашей многострадальной земле. Это радостное событие пришло к нам в праздничные дни. Хочу пожелать всем мира в новом году", - говорит жительница Алеппо Халя Нежми.

Дети Сирии, давно не видевшие праздника, в пятницу получили новогодние подарки. В роли Дедов Морозов – военнослужащие российского Центра по примирению и военной полиции Минобороны России. Конфеты, шоколад и игрушки для маленьких жителей Алеппо собрали жители российских регионов.

Алексей Платонов, Сергей Сенченков, "ТВ Центр", Алеппо, Сирия.