Путин положительно оценил фильм "Викинг"

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Владимир Путин положительно оценил только что вышедший в широкий прокат отечественный фильм "Викинг".

Президент в пятницу просмотрел фильм "Викинг" вместе с министром культуры Владимиром Мединским, продюсером картины Константином Эрнстом, создателями киноленты и артистами, сыгравшими главные роли, передает "ТВ Центр".

Фильм повествует о приходе к власти на Руси князя Владимира. В основе сюжета лежат события, описанные летописцем Нестором — автором "Повести временных лет". Картина рассказывает историю жизни князя Владимира Святославича, и охватывает период с его восхождения на киевский престол до крещения Руси.

"Без сомнения, важнейшая веха в нашей истории. Конечно, она подаётся вами как авторами. Так, как вы это чувствуете и видите. И, бесспорно, Владимир Ростиславович как историк, наверное, скажет, что есть вопросы, наверное, с точки зрения специалистов может быть оспорен. Но это же не документальная вещь, а художественное произведение. Уверен, что такие вещи нужны. А так, безусловно, интересно. Я с удовольствием посмотрю еще раз", - отметил Путин.