Путин осмотрел новые музейные окна в Кремле

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Владимир Путин в пятницу осмотрел новую достопримечательность Московского Кремля - музейные окна, позволяющие заглянуть в археологические шурфы на Ивановский площади.

Президент России Владимир Путин в пятницу осмотрел новые музейные окна в Кремле, позволяющие увидеть результаты раскопок, сообщает "ТВ Центр".

Выполненные с применением современных технологий, окна дают возможность увидеть места проведения раскопок и элементы древних зданий, находившихся там несколько веков назад. Это, в частности, фрагменты фундаментов Малого Николаевского дворца и церкви Алексея Митрополита из комплекса строений, примыкавших к Чудову монастырю.

Сверхпрочное стекло, укрывающее оба шурфа, выдерживает большой вес и позволяет ходить по нему. О том, как велась работа по созданию этих объектов, главе государства рассказал директор Института археологии Николай Макаров.

Перед осмотром археологической экспозиции Владимир Путин зашел на Соборную площадь Кремля, где установлена главная новогодняя ель страны. Управляющий делами президента Александр Колпаков рассказал главе государства о том, как дерево доставляли в Кремль и украшали. Как и в прошлом году, кремлевская елка наряжена в ретро-стиле. Для украшения потребовалось более тысячи игрушек в красном, синем и бело-серебристом цветах.