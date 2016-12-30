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Российский гроссмейстер Сергей Карякин стал чемпионом мира по блицу. Турнир проходил в Дохе в Катаре. После 21 партии он набрал 16,5 очка.

Российский шахматист Сергей Карякин выиграл чемпионат мира по блицу, который проходил в Катаре в Дохе. Как сообщает ТАСС, он набрал 16,5 очка после 21 партии.

В четверг Сергей Карякин провел 11 партий с различными соперниками. В их числе был действующий обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен. Его россиянин обыграл в пятом туре.

Сам Карлсен занял второе место. Он набрал такое же количество очков, однако по дополнительным показателям уступил Карякину. Третьим на турнире стал еще один россиянин Даниил Дубов. В его активе 14,5 баллов. По дополнительным показателям он обогнал американца Хикару Накамуру и еще одного россиянина Александра Грищука. Для Карякина эта победа стала первой по блицу в карьере.

У женщин победу на турнире одержала украинка Анна Музычук.