Двое рабочих погибли в результате падения лифта в Обнинске

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В Калужской области во время строительства жилого дома упал лифт с двумя рабочими. Отмечается, что они скончались на месте происшествия. Региональное управление СКР проводит проверку по факту падения лифта.

Двое рабочих погибли в результате падения лифта при строительстве жилого дома в Обнинске. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Калужской области. По данному инциденту следователями проводится проверка.

"По предварительным данным, произошел разрыв в местах сварки конструкции, по которой перемещался лифт. В этот момент два работника стояли на лифте и в результате происшествия упали вместе с лифтом с высоты 13 этажа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время сотрудниками СК проводятся следственные действия на месте происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.