"Анжи" объявил об уходе Врбы с поста главного тренера команды

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Павел Врба уходит с поста главного тренера ФК "Анжи". Отмечается, что наставник и клуб расторгли договор по обоюдному согласию сторон. Информация о новом главном тренере будет сообщена позднее.

Футбольный клуб "Анжи" объявил об уходе чешского специалиста Павла Врбы с поста главного тренера команды. Об этом сообщается на официальном сайте команды из Махачкалы. "Павел Врба и футбольный клуб "Анжи" пришли к решению завершить сотрудничество. Тренерский штаб команды также покидают ассистент главного тренера Душан Фитцель, тренер Александр Бокий и тренер вратарей Мартин Тихачек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ФК "Анжи" благодарит тренеров за работу в клубе и желает им успехов в дальнейшей карьере.

Информация о том, кто станет новым наставником команды, будет сообщена дополнительно.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Анжи" собирается начать распродажу игроков. Это делается, в том числе, из-за непростого финансового положения махачкалинцев.

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