СМИ сообщили о решении Сноудена попросить амнистию у Обамы

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В списке людей, решивших попросить амнистию у президента США Барака Обамы, значится имя Эдварда Сноудена. Об этом узнало издание Politico.

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден мог попросить у президента Соединенных Штатов Барака Обамы амнистию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание Politico.

В статье отмечается, что фамилия экс-сотрудника американских спецслужб фигурирует в списке людей, которые просят помилования у действующего главы Белого дома. Вместе с ним в этом перечне есть бывший информатор Wikileaks Челси Мэннинг, которая сейчас отбывает тюремное наказание в США.

Вместе с тем, эксперты считают, что эти просьбы вряд ли будут удовлетворены Обамой перед его уходом с поста президента.

В ноябре в WikiLeaks заявили, что Обама лжет, когда говорит, что не может помиловать Сноудена. Там отметили, что американский лидер уже не раз заявлял о невозможности помиловать бывшего сотрудника АНБ до решения суда. Тем не менее эксперты сайта напомнили, что в истории США бывали случаи, когда президенты подписывали акты о помиловании еще до судебных разбирательств. В частности, имелось ввиду решение Джеральда Форда помиловать экс-президента США Ричарда Никсона.

Эдвард Сноуден в США обвиняется в шпионаже. Он объявлен в международный розыск. Бывший сотрудник спецслужб сбежал из США в Гонконг, после чего, оказался в России, где в 2014 году получил вид на жительство на три года.