Лавров и Чавушоглу обсудили режим прекращения огня в Сирии

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В пятницу состоялся телефонный разговор Сергея Лаврова с Мевлютом Чавушоглу. Глава МИД России вместе со своим турецким коллегой отметили важность соблюдения режима прекращения огня в Сирии. Кроме того, они продолжили обсуждать вопросы, связанные с реализацией документов, которые были подписаны правительством арабской республики и оппозицией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре подчеркнули важность соблюдения режима прекращения боевых действий всеми оппозиционными группировками в Сирии, а также проявления ими конструктивных подходов для подготовки к предстоящей встрече в Астане. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Кроме того, министры иностранных дел России и Турции продолжили обсуждение вопросов, которые связаны с реализацией различных документов, подписанных в четверг правительством Сирии и оппозицией.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о достижении договоренности о прекращении огня в арабской республике. Всего, по его словам, сирийское правительство и оппозиция подписали три документа. В частности, объявлено о готовности начать мирные переговоры. По словам российского президента, все договоренности "очень хрупкие", и требуют внимания и терпения.

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