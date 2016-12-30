Райкину потребовалась помощь врачей в Москве

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В Москве актер и руководитель академического театра "Сатирикон" Константин Райкин обратился к врачам за помощью. Это произошло спустя несколько дней после перенесенной операции на ноге в Тобольске.

Актер и руководитель академического театра "Сатирикон" Константин Райкин в Москве обратился за медицинской помощью. Как сообщает Life, это произошло в связи с операцией на ноге, которая была проведена за несколько дней до этого.

Ранее ряд СМИ сообщил о госпитализации артиста.

Райкин получил травму в Тобольске, куда он приехал для участия в фестивале "Золотая маска". В этом городе 66-летний артист упал, "не заметив ступеньки" и порвал мышцу. Операция была проведена в местной больнице под общим наркозом. Позднее он заявил, что спектакли на январь отменяются из-за этой травмы.