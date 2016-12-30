Трамп встретит Новый год в компании Сильвестра Сталлоне
Избранный президент США Дональд Трамп намерен отпраздновать Новый год в своем частном клубе во Флориде. На вечеринку приглашены порядка 800 гостей, в их числе – актер Сильвестр Сталлоне.
Дональд Трамп собирается встречать Новый год в своем частном клубе "Мар-а-Лаго" в компании Сильвестра Сталлоне и композитора Куинси Джонса. На вечеринке также будет присутствовать супруга избранного президента США Меланья Трамп и их 10-летний сын, сообщает ТАСС.