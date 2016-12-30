Трамп о решении Путина не высылать дипломатов США: "Отличный ход!"

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Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал решение российского лидера Владимира Путина не высылать американских дипломатов из России в ответ на недружественные шаги Вашингтона.

Избранный президент США Дональд Трамп назвал решение Владимира Путина не высылать американских дипломатов в ответ на санкции Барака Обамы "отличным ходом". "Я всегда знал, что он очень умен", - приводит слова Трампа ТАСС.

Ранее в пятницу российское внешнеполитическое ведомство предложило объявить персонами нон грата 35 дипломатов из США, в ответ на выдворение из Соединенных Штатов 35 российских сотрудников дипведомств. Путин это предложение не поддержал.

Президент выразил сожаление в связи с подобным окончанием работы администрации Барака Обамы. Путин отметил, что Россия оставляет за собой право на ответные меры, однако дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будет выстраивать исходя из политики администрации Дональда Трампа.