У Аделины Сотниковой могут отобрать золото Сочи-2014

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Российскую фигуристку Аделину Сотникову могут лишить золотой медали, которую она завоевала на Олимпиаде в Сочи в одиночном катании. Имя Сотниковой упоминается в докладе Ричарда Макларена.

Российская фигуристка Аделина Сотникова может лишиться золотой олимпийской медали, которую она выиграла на Играх в Сочи. Как удалось выяснить журналистам, имя Сотниковой упоминается в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

По данным итальянского издания La Gazzetta dello Sport, фигуристка вошла в число спортсменов, которых подозревают в манипуляциях с допинг-пробами. При этом подчеркивается, что речь не идет о положительной допинг-пробе или ее подмене, анализ Сотниковой был чист.

Но, как удалось узнать изданию, пробирка с пробой чемпионки Сочи-2014 имеет царапину "первого типа". Это якобы свидетельствует о возможном вскрытии банки и возможных манипуляциях с ней. В докладе также упоминаются имена Татьяны Волосожар и Ксении Столбовой, которые также выиграли золотые медали в Сочи.

Газета утверждает, что если сведения подтвердятся, это может привести к пересмотру итогов зимней Олимпиады в фигурном катании. Официального подтверждения данной информации нет.

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