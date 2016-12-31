Трамп раскритиковал CNN и NBC за освещение реакции России на санкции США

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Дональд Трамп раскритиковал американские телеканалы CNN и NBC за освещение ситуации вокруг введения новых санкций против России и выдворения российских дипломатов. Об этом миллиардер написал на своей странице в Twitter.

Избранный президент США Дональд Трамп высоко оценил решение Владимира Путина не высылать американских дипломатов из России. Об этом миллиардер написал на своей странице в Twitter, передает "ТВ Центр".

"Отличный ход! Я всегда знал, что он очень умен", - заявил Дональд Трамп.

Кроме того, Дональд Трамп подверг критике ведущие американские телеканалы за то, как они освещают ситуацию с введением новых санкций против России и выдворением российских дипломатов.

"Русские обыгрывают CNN и NBC News как дураков. На это смешно смотреть, они ни о чём не догадываются", - отметил избранный президент США.

30 декабря российский МИД предложил объявить персонами нон грата 35 дипломатов из США, в ответ на выдворение из Америки 35 российских сотрудников дипведомств. Президент России Владимир Путин это предложение отклонил.

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