В Нью-Йорке спели гимн России в память о жертвах крушения Ту-154

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У входа в российское Генконсульство в Нью-Йорке американцы спели гимн России в память о жертвах крушения Ту-154 Минобороны. Трогательное послание записали на видео. Акцию организовал хор Шиллеровского института.

В Нью-Йорке прозвучал национальный гимн России. Хор Шиллеровского института собрался у входа в российское Генконсульство, чтобы почтить память жертв крушения Ту-154 Минобороны. Свое выступление музыканты записали на видео, которое разместили в YouTube.

"Ансамбль имени Александрова являлся выражением высших моральных ценностей России", - отметило руководство Шиллеровского института, добавив, что студенты выражают надежду, что прославленный коллектив скоро вновь будет восстановлен.

Участники акции возложили у диппредставительства цветы. Примечательно, что на груди у американцев, исполнявших российский гимн, были повязаны георгиевские ленточки.

Самолет Ту-154 разбился утром 25 декабря в акватории Черного моря. Борт Минобороны направлялся в Сирию. Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли. Среди них участники ансамбля имени Александрова, журналисты и правозащитник Елизавета Глинка, известная, как доктор Лиза.

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