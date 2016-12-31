В Москве расстреляли бойца ММА Расула Мирзаева

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На юго-востоке столицы расстреляли известного бойца ММА Расула Мирзаева. Спортсмен госпитализирован.

В Москве напали на бойца ММА Расула Мирзаева. Преступники подстерегли спортсмена у жилого дома на Восточной улице. Нападавшие произвели несколько выстрелов из пневматического пистолета, после чего избили пострадавшего битой.

В настоящее время боец госпитализирован. Известно, что несколько пуль попали ему в лицо. На месте происшествия работает полиция, передает Life.

В 2011 году широкий общественный резонанс вызвало дело бойца смешанного стиля Расула Мирзаева, который обвинялся в убийстве московского студента Ивана Агафонова. Суд признал спортсмена виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил его к двум годам ограничения свободы.

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