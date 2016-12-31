Песков рассказал, как Путин отчитал его за "сон" на работе

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Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин отчитал его после послания Федеральному собранию. Во время выступления президента камера поймала пресс-секретаря с закрытыми глазами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, на какой вопрос Владимира Путина он не смог дать ответ. Это произошло после того, как во время послания президента Федеральному собранию, камера поймала Пескова с закрытыми глазами, передает ТАСС.

"Это суперконцентрация, когда я концентрируюсь с закрытыми глазами. Однажды на послании президента Федеральному собранию у меня наступил такой момент суперконцентрации, оператор не успел убрать камеру и доли секунды она была направлена на меня. Момент моей суперконцентрации был в прямом эфире", - сообщил Песков в эфире шоу-программы "Международная пилорама" на НТВ.

После этого пресс-секретарю позвонил президент. "Он говорит: "Дмитрий Сергеевич, вот эти моменты, акценты, как вы считаете, как они прозвучали?". Я говорю: "Владимир Владимирович, великолепно, мне кажется, это прямо в цель, это достигло аудитории". И после небольшой паузы вдруг прозвучал вопрос: "А вы откуда знаете, Дмитрий Сергеевич?" - вспоминает Песков.

После этого пресс-секретарь не знал, что ответить. При этом, по словам Пескова, он был в ужасном состоянии.

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