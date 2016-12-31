Совбез ООН рассмотрит резолюцию России по Сирии до Нового года

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В субботу предложенную Россией резолюцию по Сирии обсудят на закрытом заседании Совета Безопасности ООН. По его итогам состоится голосование. Как заявил постпред Виталий Чуркин, проект документа в поддержку установленного перемирия и начала переговоров между Дамаском и оппозицией передан членам Совбеза в минувший четверг. Тем временем, в арабской республике российские военные не прекращают доставлять гуманитарную помощь. В преддверии Нового года они привезли детям подарки.

Этот новогодний праздник для детей Алеппо первый за последние несколько лет. Большинство из них выросли в годы войны и теперь с огромным интересом смотрят представление кукольного театра, а потом получают подарки, которые привезли представители российского Центра по примирению враждующих сторон, передает "ТВ Центр".

Новогодние подарки любят дети во всем мире. Особенно ценны они для детей Алеппо. В роли Дедов Морозов и Снегурочек вступили сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон. В пакетах, в которых обычно жители Алеппо получают продуктовые набор, в этот день излюбленное детское лакомство – конфеты.

В школе в районе Аль–Фуркан на новогодней елке вместо игрушек фотографии одноклассников. Они погибли во время обстрела боевиков 20 ноября. Снаряд разорвался во дворе. Осколки попали в класс. Погибли девять учеников, десятки получили ранения.

"Когда начался обстрел, в классе как раз шел урок, на котором дети писали письма с призывом к миру, которые потом должны были отправить в восточный Алеппо. Но боевики, даже не получив их, ответили нам таким образом", - рассказала представитель департамента образования Алеппо Майя Хаж Али.

Подарки получают дети по всему Алеппо. Их собирали жители разных регионов России. Оренбург и Краснодар, Пермь и Кострома. В каждом пакете – новогодняя открытка. Российские школьники написали поздравления своим сирийским сверстникам. Написали по-русски и приложили рисунки. После того как наш переводчик читает одно письмо к нему мгновенно встраивается целая очередь.

Алексей Платонов, Сергей Сенченков. "ТВ Центр". Алеппо, Сирия.