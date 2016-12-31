Генсек ООН Пан Ги Мун сравнил себя с Золушкой

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Пан Ги Мун в шутку сравнил себя с Золушкой. Имея в виду свой уход с поста генсека ООН 31 декабря.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на прощальной конференции перед журналистами и дипломатами в шутку сравнил себя с Золушкой, передает "ТВ Центр".

Срок полномочий генсека истекает ровно в 12 часов ночи 31 декабря. Пан Ги Мун рассказал, что Новый год он будет встречать на праздничной церемонии в центре Нью-Йорка и миллионы людей увидят, как он потеряет работу.

Организацией Объединенных Нации Пан Ги Мун руководил два срока подряд в общей сложности 10 лет. А с первого января в должность вступает новый генеральный секретарь Антониу Гутерреш из Португалии. Ранее он был верховным комиссаром ООН по делам беженцев.