"ТВ Центр" покажет Новый год в Москве в прямом эфире

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Совсем скоро наступит Новый 2017-й год. В России его встретят 11 раз. На Дальнем Востоке уже накрывают праздничные столы. А у жителей Москвы и многочисленных гостей города ещё есть время, чтобы решить, куда пойти в новогоднюю ночь. В столичных парках, во всех округах запланированы сотни праздничных мероприятий. И канал "ТВ Центр" будет вести прямую трансляцию с этих площадок и из сердца столицы Красной площади.

Главную зимнюю ночь Москва отметит с размахом. Мероприятий - сотни. Как выбрать лучшее и не прогадать? Ответ прост – "ТВ Центр" приглашает в новогоднее путешествие. Праздничный десант нашего телеканала высадится в разных уголках новогодней столицы. Чтобы москвичи были в курсе всех новогодних чудес камеры решено не выключать.

Новый год в прямом эфире с Тверской площади, из Парка Горького, с ВДНХ, из Сокольников. И грандиозный концерт на Красной площади. Звездные ведущие – распорядители главной новогодней площадки.

Звезды мчатся по заснеженным проспектам, штурмуют подземку. Чтобы доставить телезрителям музыкальные поздравления, в ход идут все способы и транспортные средства. Как небо на ладони, так и праздничная Москва будет у телезрителя вся нараспашку. Впервые метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь. Кто же решит по старинке прогуляться - не пожалеет.

Но уезжать далеко от дома вовсе необязательно. В новогоднюю ночь будут работать 11 окружных площадок. Шумные гуляния пройдут и в 21 парке.

"Программы начнутся уже в три часа дня. Сначала для детей, для наших маленьких москвичей. И постепенно меняется репертуар к вечеру. Концертная программа будет рассчитана до 2-3 часов ночи. Каждый парк к этому готовится особенно, исходя из концепции и традиций", - рассказал руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Не меняет традиций и Красная площадь. Она хоть и будет закрыта для свободного посещения в новогоднюю ночь, но праздника там никто не отменял. Среди счастливчиков - пользователи приложения "Активный гражданин". Они будут вместе с артистами и звездами эстрады.

То, что в Парке Горького будет все необычно, уже при входе предупреждает упавшая ёлка. Танцы до упаду гарантирует грандиозная дискотека.

В Сокольниках новогодняя ночь в стиле 1990-х. Динамичные сеты, танцевальные флешмобы, шоу бенгальских огней. Зажигательно.

Тамара Гвердцители поздравит с праздником по-грузински. А гости самого большого катка в Европе - на ВДНХ – отпразднуют Новый год целых пять раз! Исполнение желаний гарантировано!

В Новый год много хорошей музыки не бывает. Потому в прямом эфире на нашем канале ее будет очень много. Подготовка к новогодней трансляции в полном разгаре.

Будет и то, чего новогодняя Москва еще не видела. Видеопроекция: яркими цветами расцветет собор Василия Блаженного.

Итак, камеры готовы, корреспонденты во всеоружии! Два часа в компании канала "ТВ Центр". Скучно не будет. Устраивайтесь поудобнее, запасайтесь шампанским. Встречаемся новогодней ночью.

Анастасия Мартынова, Павел Винокуров, Владимир Черных и Юрий Тимошин, "ТВ Центр", Москва.

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