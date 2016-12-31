Проигравший Карякину Карлсен сбежал с церемонии награждения ЧМ по блицу
Сергей Карякин стал чемпионом мира по быстрым шахматам. Занявший второе место норвежец Магнус Карлсен расстроился и ушёл с церемонии награждения, не дождавшись её окончания.
Российский гроссмейстер Сергей Карякин всё-таки взял своего рода реванш, победив Магнуса Карлсена на чемпионате мира по быстрым шахматам, который проходил в Дохе, передает "ТВ Центр".
По итогам 21 партии они набрали одинаковое количество очков, но благодаря победе в личной встрече Карякин опередил своего соперника. Занявший второе место норвежец расстроился и даже ушёл с церемонии награждения, не дождавшись её окончания. Третье место также занял российский шахматист Даниил Дубов.
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