Великодушие Путина впечатлило мировые СМИ

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Неоднозначную реакцию мировых СМИ вызвало решение Владимира Путина не отвечать на санкции уходящей администрации Белого дома. По мнению западных изданий, Москва пугала контрмерами, а после проявила великодушие. Некоторые журналисты даже пытались всерьёз рассуждать о том, обыгрывает ли российское руководство избранного президента США. Сам Трамп над такой трактовкой посмеялся, а действия Владимира Путина назвал умным шагом.

Когда конкретно вылетают на родину российские дипломаты, не сообщается из соображений безопасности. Известно лишь число – 96 человек: 35 сотрудников дипмиссий в Вашингтоне и Сан-Франциско, а также члены их семей. За теми, кто работает в американской столице, прибудет специальный борт лётной группы "Россия". Авиабилетов из Вашингтона в предновогодние дни достать не удалось. Сотрудники дипмиссии в Сан-Франциско уже имеют на руках билеты "Аэрофлота", правда из Лос-Анджелеса – 500 километров между городами придётся ехать на машинах, передает "ТВ Центр".

"Обычно мы не комментируем такие вещи, но сегодня сделаем исключение. 11 человек, в том числе трое детей, покинут страну в течение ближайших часов. Им даже не дали времени, чтобы нормально собрать вещи, закрыть финансовые дела и купить билеты", - рассказал генеральный консул России в Сан-Франциско Сергей Петров.

В генконсульстве отмечают, что сотрудников обвинили в шпионаже, работе по вмешательству в ход американских выборов. Однако, похоже, что власти в Вашингтоне просто прошлись по списку, не вникая в профессии и должности россиян. Один из них оказался шеф-поваром, который три года работал на кухне нашей дипмиссии в Сан-Франциско. С ним высылают жену и двухлетнего сына. Другие сотрудники прибыли в США вообще два месяца назад, то есть предвыборной кампании в стране практически не застали.

"Из России же не будет выслан ни один американский дипломат. Ни один. И мы считаем, что это правильно с человеческой точки зрения. Насколько я знаю, американские дипломаты тоже привыкли праздновать Новый год и отдыхать в праздники", - отметил Сергей Петров.

Теперь дети американских дипломатов официально приглашены президентом России на главную ёлку страны в Кремль. Игнорируя недружелюбие своего уходящего американского коллеги, Владимир Путин поздравил Барака Обаму с наступающим Новым годом, а также Дональда Трампа и американский народ. Избранный президент в долгу не остался.

"Отличный ход (Путина – прим.ред.) с отсрочкой. Я всегда знал, что он очень умён!", - заявил Дональ Трамп.

Пока наши дипломаты покидают Вашингтон и Сан-Франциско и освобождают служебные дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, а они, к слову, являются собственностью России, некоторые эксперты в США открыто говорят о задачах, которые ставил перед собой Барак Обама, вводя новые антироссийские санкции.

"Это крупнейший акт, направленный против российского шпионажа со времён "холодной войны". И примеру США могли бы последовать наши союзники по НАТО, которые сталкиваются с подобными вторжениями русских. Но главное, этот шаг мог бы стать первым в деле решения более масштабной задачи – вернуть Россию под контроль", - сообщил эксперт по кибербезопасности Джеймс Льюис.

Впрочем, иллюзий на этот счёт испытывают всё меньше американских политиков.

Кирилл Парменов, Валентин Мурзин, "ТВ Центр".

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