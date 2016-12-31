Мирзаев голыми руками отбился от стрелявших в него бандитов

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Стали известны некоторые подробности нападения на известного бойца ММА Расула Мирзаева. Спортсмену голыми руками удалось отбиться от вооруженных обидчиков.

Инцидент произошел на Восточной улице в Москве. Как рассказали представитель клуба Fight Nigts Global, на Мирзаева напали возле его собственного дома. При этом другие детали произошедшего он раскрывать отказался.

По информации Life, спортсмену удалось самостоятельно отбить атаку неизвестных, точное количество которых пока неизвестно. Нападавшие были настолько обескуражены напором Мирзаева, что скрылись в панике.

Сейчас боец находится в одной из столичных больниц с тяжелыми травмами. Неизвестные расстреляли его из травматического пистолета, несколько пуль попали в лицо, также преступники применили бейсбольную биту.

Полиция делает все возможное для поиска преступников. "31 декабря в 02:46 на службу "02" поступило сообщение об огнестрельном ранении по адресу улица Восточная. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 01:43 трое неизвестных из травматического оружия произвели несколько выстрелов в сторону потерпевшего, после чего скрылись", - отметили в пресс-службе столичной полиции.

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