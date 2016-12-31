"Нафтогазу" дадут кредит в 500 млн долларов на закупку газа

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"Нафтогаз Украины" подписал международными банками соглашение о предоставлении кредита. Компания получи 500 миллионов долларов на закупку газа.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подписала соглашение с международными банками на получение кредита в размере 500 миллионов долларов под гарантии Всемирного банка на закупку газа, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе компании, кредитная линия будет предоставлена на четыре года: два года на закупку газа, еще два - на погашение кредита. Всемирный банк гарантирует возврат займов международным коммерческим банкам.

В "Нафтогазе" пояснили, что эта программа - результат двенадцатимесячной кропотливой работы. "Эти средства помогут "Нафтогазу" обеспечить стабильные поставки газа украинским потребителям в течение этой зимы", - заявил глава компании Андрей Коболев.