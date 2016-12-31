Расул Мирзаев прооперирован после нападения в Москве
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Боец ММА Расул Мирзаев перенес операцию после нападения на юге Москвы. Спортсмен находится в больнице.
Расул Мирзаев прооперирован в одной из столичных клиник. Как сообщил генеральный продюсер компании Fight Nights Камил Гаджиев, в настоящее время спортсмен спит, передает ТАСС.
На бойца ММА напали в ночь на субботу у одного из домов на Восточной улице. Неизвестные расстреляли Мирзаева из травматического пистолета, несколько пуль попали в лицо, также преступники избили спортсмена бейсбольной битой.
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