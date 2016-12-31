В Москве на 31 декабря объявлено штормовое предупреждение

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В субботу в столице ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду. Жителям города рекомендовано закрыть окна в помещениях и не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями. Кроме того, в праздничные дни погода в Москве будет капризна и неустойчива.

В Москве в ближайшие часы ожидается усиление ветра. Как сообщили в Росгидромете, 31 декабря до 21:00 объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, передает ТАСС.

Автомобилистам рекомендовано не парковаться под деревьями, а пешеходам - обходить плохо закрепленные рекламные щиты и дорожные знаки.

Капризная и неустойчивая погода продержится в столице всю праздничную неделю. В ночь с 3 на 4 января Московский регион окажется под влиянием антициклона, с севера опустится холодный арктический воздух. 5 и 6 января в ночные часы ожидается до минус 25 градусов.

В рождественскую ночь столбики термометров опустятся до минус 11 - 16 градусов, в последующие дни температура будет постепенно повышаться.

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