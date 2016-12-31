Украинская писательница швырнула в кассира мелочью за русскую речь

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Украинская писательница Лариса Ницой устроила в книжном магазине скандал из-за русской речи. Она пообещала подать в суд на торговую сеть.

Украинская детская писательница Лариса Ницой закатила скандал в книжном магазине из-за русского языка, на котором с ней пыталась общаться кассир. Об инциденте рассказала сама Ницой на личной страничке в Facebook.

По ее словам, произошло это в магазине торговой сети Watsons. "Меня сегодня довели до бешенства... Подхожу к кассе. На новой кассирше лет сорока написано "ученик". Неее, я сегодня не в настроении выслушивать русский, но, несмотря на бейджик, понимаю, что это неизбежно", — начала рассказ "пострадавшая".

Писательница утверждает, что несколько раз попросила кассира перейти на украинский, однако сотрудница магазина продолжала говорить с ней по-русски. Тогда Ницой не нашла ничего лучшего, чем швырнуть в собеседницу полученную мелочью сдачу.

"Я вас вежливо попросила обслужить меня на украинском языке! Попросила четыре раза! Я попросила ласково! Я попросила нежно! Я попросила вежливо! Настолько вежливо, что очередь даже не догадалась, что мне что-то не нравится! Вы же не просто не отреагировали на мою просьбу! Вы лепили нагло свое!" — объяснила свой поступок Ницой.

Интересно, что после произошедшего другая сотрудница подошла и извинилась перед писательницей. Тем не менее, Ницой пригрозила подать на магазин в суд.

"Если меня еще раз обслужат в сети "Ватсонса" не на украинском языке, я подам в суд, и это будет не одна гривна убытков хохмы ради, я отсужу у вас за моральную травму, дискриминацию и унижение минимум на квартиру в Киеве и на машину с коробкой автомат", - подчеркнула писательница.

Впредь женщина пообещала ходить в магазин с диктофоном. Официальной реакции со стороны торговой сети пока не последовало.

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