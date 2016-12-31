Пожар в автосервисе на северо-востоке Москвы ликвидирован
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Пожар в двухэтажном здании автосервиса на востоке Москвы ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал.
Возгорание в двухэтажном здании автосервиса на востоке Москвы ликвидировано. Как рассказали в пресс-службе МЧС, на месте ЧП работали 14 пожарно-спасательных подразделений. Из-за возгорания движение транспорта по Краснобогатырской улице было затруднено, передает ТАСС.
Площадь пожара составила порядка 300 квадратных метров, в здании произошло частичное обрушение крыши. В результате инцидента никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
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