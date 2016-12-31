Участник нападения на сотрудников Росгвардии в Новой Москве арестован

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Суд арестовал на два месяца Евгения Сазонова - участника нападения на сотрудников Росгвардии в Новой Москве. Мужчина признал вину и написал явку с повинной.

Щербинский суд Москвы арестовал до 28 февраля Евгения Сазонова - участника нападения на бойцов Росгвардии. Следователь просил заключить Сазонова под стражу в связи с тяжестью преступления, передает ТАСС.

Между тем, сам участник нападения признал вину и написал явку с повинной. Дело в отношении Сазонова и еще троих фигурантов возбуждено по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Хищение оружия".

Инцидент произошел 29 декабря в Новой Москве. При проверке документов группа лиц открыла стрельбу по наряду вневедомственной охраны Росгвардии. В результате происшествия один сотрудник погиб, еще один получил ранение.

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