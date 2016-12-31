Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом

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Дмитрий Медведев поздравил Россиян с наступающим 2017 годом. Премьер выразил уверенность, что в новом году осуществятся самые заветные мечты.

С наступающим Новым годом россиян поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава правительства пожелал гражданам счастья и здоровья, а также любви и согласия в семьях. Видеопоздравление Медведева размещено на сайте кабмина.

"Несмотря на зимнюю погоду, Новый год - это всегда очень тёплый и уютный праздник. В этот день в кругу родных и близких мы обычно подводим итоги уходящего года, делимся нашими надеждами и мечтами, вместе строим планы на будущее и, конечно, желаем друг другу здоровья, благополучия и осуществления всего, что было задумано. Так пусть все пожелания обязательно сбудутся", - сказал премьер-министр, отметив, что в новом году осуществятся самые заветные мечты.

Между тем, Камчатка и Чукотка уже встретили новый 2017 год, передает ТАСС. Пройдя через все регионы и часовые пояса, праздник через десять часов наступит на западе России - в Калининградской области, в столице к тому времени будет уже час ночи нового года.

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