Путин пожелал россиянам стать волшебниками и творить добро

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Владимир Путин в новогоднем поздравлении призвал россиян стать волшебниками и творить добро. Президент пожелал всем гражданам здоровья, благополучия, радости и любви, а России - мира и процветания.

Президент России Владимир Путин призвал россиян стать в новогоднюю ночь волшебниками. В традиционном новогоднем обращении к гражданам, которое уже вышло в эфир на Дальнем Востоке, глава государства попросил всех быть внимательными к близким, с уважением относиться к окружающим.

"Сейчас мы с волнением ждем боя курантов Московского Кремля и как никогда отчетливо слышим ход времени, чувствуем, как приближается будущее. Такое бывает только в эти минуты, в этот чудесный, всеми любимый праздник, а у него есть и свои секреты. Например, каждый из нас в новогоднюю ночь может стать немного волшебником", - отметил российский лидер.

Для этого, по мнению Путина, нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто ждет поддержки.

Глава государства пожелал, чтобы в каждом доме царили радость и любовь. А города и поселки "становятся краше и привлекательнее", передает ТАСС.

"Мира и процветания нашей общей великой Родине - России, счастья вам и здоровья, благополучия", - заявил президент в завершении своей речи.

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