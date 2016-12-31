Автомобиль въехал в толпу у станции метро в Хельсинки

Теги: финляндия пострадавшие Происшествие

В Хельсинки автомобиль протаранил толпу людей. В результате инцидента несколько человек получили травмы.

Автомобиль наехал на пешеходов в Хельсинки. Инцидент произошел у станции метро "Сиилитие". В результате ЧП несколько человек пострадали, погибших нет, передает ТАСС.

Как сообщают местные СМИ, водитель в настоящее время задержан. Очевидцы рассказали, что машина поехала по тротуару около 300 метров перед тем, как врезаться в людей и задеть другие автомобили.

На месте работают медики, они оказывают помощь прямо у станции метро по меньшей мере трем пострадавшим. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.