Подозреваемые в нападении на сотрудников Росгвардии арестованы

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Подозреваемые в нападении на сотрудников Росгвардии в Новой Москве арестованы. Они заключены под стражу до 28 февраля.

Суд Москвы арестовал всех подозреваемых в нападении на сотрудников Росгвардии. Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия. Евгений Сазонов, Денис Бойко, Юрий Власов и Максим Попов заключены под стражу до 28 февраля. Все фигуранты признали свою вину и дали признательные показания, передает "Интерфакс".

Нападение на сотрудников Росгвардии произошло 29 декабря в Новой Москве. При проверке документов группа лиц открыла стрельбу по наряду вневедомственной охраны. В результате происшествия один правоохранитель погиб, еще один получил ранение. Возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Хищение оружия".