Встреча Нового года в Москве продолжалась всю ночь

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Под залпы салютов и фейерверков мир вступил в Новый 2017 год. В России самые массовые народные гуляния прошли в Москве. Около трех миллионов человек встретили праздник на улицах столицы. На Красной площади водили хороводы, катались на коньках и с самой большой в стране ледяной горки, угощались национальными блюдами народов мира. Прямую трансляцию с главной площади страны вел "ТВ Центр".

Полночь на Красной площади – это время настоящего волшебства, рассказал "ТВ Центр". Двенадцать ударов кремлевских курантов – время, чтобы загадывать желания, и весь год для того, чтобы эти желания обязательно исполнились.

В новом году, похоже, появилась новая традиция – приехать в столицу и прийти ближе к 12-ти на Красную площадь. Приветы и поздравления из самого сердца столицы летели в Киров, Воронеж, Благовещенск. В стихийном хороводе вокруг елки, кажется, вся Россия – и не только.

"Я из Луганска приехала специально, мечтала всю жизнь - и моя мечта наконец-то сбылась!", - рассказала гостья столицы Светлана Демидова.

Мечта сделать главный праздник года волшебным уже осуществилась. Концерту у стен Кремля помешать не смог даже мелкий дождь. Хотя со сцены пели про снег. Даже песни в эту ночь звучали как пожелания, а поздравления с больших экранов – как самые дорогие слова.

"Дорогие друзья, Новый год – это символ добра и надежд! Желаю, чтобы наступающий год был мирным, спокойным и благополучным для каждой московской семьи! Желаю, чтобы он принес достаток в ваши дома! Желаю, чтобы в новом году исполнились мечты молодых людей об интересной учебе, хорошей работе, добрых друзьях, и, конечно, большой любви! А москвичам старшего поколения желаю здоровья, заботливых детей и внуков", - поздравил москвичей мэр Сергей Собянин.

Сама Москва этот новый 2017 год встречала в прямом эфире. На нашем канале с Красной площади передавали новогоднюю эстафету. В Сокольниках ее приняли шествием с бенгальскими огнями, а хрестоматийное "в лесу родилась елочка" подхватили в ритме джаза.

Местом для романтических прогулок певец Денис Майданов объявил Тверскую улицу, которая в новогоднюю ночь стала пешеходной. Ансамбль песни и пляски войск Нацгвардии обеспечил вокальную поддержку французской эстрады, спев вместе с сыном прославленного Джо Дассена.

Еще одним подарком для горожан и гостей столицы стало метро, которое впервые в истории московской подземки работало всю новогоднюю ночь. Для тех, кого праздник застал в пути, обращение президента транслировали на станциях. Как раз благодаря бесперебойной работе метрополитена праздник в центре столицы продолжался всю ночь.

Борис Иванин, Алексей Комаров, Павел Дорофеев, Игорь Константинов, "ТВ Центр"