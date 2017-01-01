Жертвами теракта в Стамбуле стали 39 человек

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В результате теракта в ночном клубе в Стамбуле погибли 39 человек. Среди них 16 иностранцев. В Генконсульстве России сообщили, что россиян среди погибших, по предварительным данным, нет. Турецкие СМИ сообщили, что огонь из автоматов Калашникова отрыли люди, переодетые в Санта-Клаусов.

В результате теракта в ночном клубе в Стамбуле погибли 39 человек, включая 16 иностранцев. Как сообщили "Интерфакс" в Генконсульстве России, россиян среди погибших нет.

По данным турецких СМИ, огонь из автоматов Калашникова в клубе открыли люди, переодетые в Санта-Клаусов. В то же время, губернатор Стамбула сообщил, что нападение совершил террорист-одиночка. О судьбе террориста также нет точных данных. По одним, он был ликвидирован, по другим - его поиски продолжаются.

В МВД Турции сообщили, что в результате теракта пострадали не менее 69 человек. Глава государства Реджеп Эрдоган заявил, что целью нападения было "посеять в стране хаос".