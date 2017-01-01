МЧС: новогодняя ночь в стране прошла без серьезных происшествий

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В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что новогодняя ночь в России прошла без серьезных происшествий. По данным ведомства, на массовых мероприятиях инцидентов не допущено. За сутки ликвидировано 439 пожаров. По сравнению с прошлогодним показателем, количество возгораний сократилось вдвое.

новогодняя ночь в стране прошла спокойно, без серьезных происшествий. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"В целом новогодняя ночь по всей стране прошла спокойно, никаких серьезных чрезвычайных происшествий или чрезвычайных ситуаций не зафиксировано", - говорится в сообщении.

По словам представителя МЧС, за сутки, включая новогоднюю ночь, спасатели ликвидировали 439 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, данный показатель сократился вдвое.

"С целью уменьшения количества техногенных пожаров надзорными органами Главных управлений МЧС России по субъектам РФ проводятся профилактические мероприятия", - пояснили в МЧС.

Также в период с 6:0 31 декабря до 6:00 1 января спасатели 275 раз ликвидировали последствия ДТП. Спасены 200 человек.

"Всего в период новогодних праздников от подразделений и служб, входящих в единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе от МЧС России, безопасность граждан обеспечивают 350 тысяч человек, используется до 95 тысяч единиц техники", - сообщили в МЧС.