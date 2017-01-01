Число детей-сирот в Москве сократилось в два раза

Теги: Общество собянин дети москва

Число воспитанников детских домов в Москве сократилось вдвое за последние 6 лет. Да и сами учреждения серьёзно изменились. Теперь это центры семейного типа. В канун Нового года Сергей Собянин приехал в один из них, чтобы поздравить ребят с праздником.

Едва научившись говорить, малыши называют Елену Юрьевну мамой. Она учит их читать, рисовать и лепить из пластилина, рассказал "ТВ Центр". Но главное – дает обездоленным детям узнать, что такое дом и материнская забота.

"Мы любим всех из них одинаково, всех. Этот у нас очень умный мальчик растет Геночка – очень умный, с характером. А этот труженик – это Миша", - рассказала воспитатель Елена Контонистова.

В центре "Наш дом" сейчас 109 детей и подростков в возрасте от пяти месяцев до 18 лет. Среди них есть дети с тяжелыми нарушениями в развитии. Здесь живут, как в обычных городских квартирах – ходят в школу, занимаются спортом.

Уют и чистоту в комнатах оценил и мэр Москвы. По словам Сергея Собянина, классических детских домов в столице не осталось. Во всех – семейная атмосфера. Но главная задача властей, по-прежнему, – найти подходящих приемных родителей для каждого ребенка. В последние годы москвичи все чаще берут на воспитание детей с нелегкой судьбой. Число сирот за шесть лет сократилось вдвое.

"За последние четыре года только из нашего дома 96 детей ушли в семьи москвичей. На сегодняшний день ни один ребенок не вернулся", - отметил директор центра содействия семейному воспитанию Вадим Меньшов.

Чаепитие с мэром вышло веселое. Сергею Собянину рассказали все: и о школе, и о спортивных достижениях. Но в основном ребят интересовало, куда им лучше пойти учиться, какую профессию выбрать.

"Для начала я бы посоветовал, все равно, такую профессию получить, которая бы научила бы вас руками делать прикладные технические вещи, это будет таким залогом в дальнейшем в вашей судьбе, вы сможете на хлеб себе заработать. У меня первая специальность была токаря, и я об этом не жалею. Хотя мало работал на заводе, но первые годы работы на реальном производстве – они много дают", - поделился мэр.

Завершилась встреча подарками и поздравлениями. Сергей Собянин пожелал каждому воспитаннику "Нашего дома" в новом году найти любящих и заботливых родителей. А столичные власти им помогут и с жильем, и с ежемесячным пособием.

Юлия Степина, Максим Панкин, Андрей Талалай, Андрей Пашутин и Михаил Федоров, "ТВ Центр", Москва