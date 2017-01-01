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Жертвами пожара на борту парома недалеко от Джакарты погибли 23 человека, еще 17 человек пропали. Спасти удалось 194 пассажира парома. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии из-за тяжелейших ожогов.

В результате пожара на пароме в Индонезии погибли 23 человека, еще 17 пропали. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местных чиновников.

По данным агентства, на борту парома находились более 230 человек. Они следовали из порта Джакарты к курортному архипелагу Тысяча островов. Большинство пассажиров - индонезийцы. Они отмечали Новый год.

По данным представителя местного Агентства по борьбе с последствиями стихийных бедствий, пожар охватил около половины судна. Около 22 пострадавших были госпитализированы. Спасатели извлекли 23 тела погибших.

Около 10 кораблей ищут пропавших пассажиров парома. По данным очевидцев, пожар начался спустя примерно 15 минут после отплытия парома из порта Муара Ангке. Причины возгорания пока неизвестны. Некоторые пассажиры заявили, что видели дым из двигательного отсека судна.

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