МВД отчиталось об обеспечении безопасности в новогоднюю ночь

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Министерство внутренних дел России сообщило, что в праздничных мероприятиях в стране в новогоднюю ночь приняли участие более 7 миллионов человек. Всего на территории России прошло более 18 тысяч мероприятий. По данным МВД, серьезных нарушений общественного порядка не допущено.

В праздновании Нового года в России приняли участие более 7 миллионов человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

"В ночь на 1 января 2017 года на территории Российской Федерации состоялось свыше 18 тысяч новогодних праздничных мероприятий, в которых приняло участие более 7 миллионов человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в обеспечении порядка в стране были задействованы 76,4 тысячи сотрудников органов внутренних дел, 10,7 тысяч сотрудников и служащих Росгвардии, 4,5 тысячи работников частных охранных огранизаций, 13 тысяч членов народных дружин, а также 4,5 тысячи представителей казачества.

"Общественный порядок и безопасность обеспечены в полном объеме, серьезных нарушений не зарегистрировано. Полицейские продолжают нести службу в местах проведения новогодних праздников", - отметили в МВД.

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