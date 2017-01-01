По факту нападения на бойца MMA Мирзаева возбуждено дело

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на бойца MMA Расула Мирзаева. По данным СКР, нападавших было трое. Они проникли в квартиру спортсмена. В качестве орудия преступления злоумышленники, предположительно, использовали травматический пистолет.

По факту нападения на бойца MMA Расула Мирзаева возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктам "г", "з" части 2 статьи 112 УК России (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц с применением оружия) и части 2 статьи 139 УК России (нарушение неприкосновенности жилища)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, трое злоумышленников проникли в квартиру спортсмена и избили его. В качестве орудия преступления, предположительно, использовался травматический пистолет.

"После нападения неизвестные скрылись. В результате потерпевший был госпитализирован, ему оказана вся необходимая медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает", - рассказали в СКР.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. СКР предпринимает действия, направленные на задержание преступников.

Как сообщалось накануне, на Расула Мирзаева напали в ночь на субботу. Его прооперировали в одной из клиник Москвы.

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