СБ ООН единогласно одобрил российско-турецкую резолюцию по Сирии

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К борьбе за мир призвал международное сообщество новый генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который выступил 1 января с первым официальным посланием.

Буквально за несколько часов до Нового года Совет безопасности ООН единогласно одобрил подготовленную Россией и Турцией резолюцию по Сирии, сообщил "ТВ Центр". Речь идет о прекращении огня и проведении в Астане первых прямых переговоров между Дамаском и оппозицией. Члены Совбеза приветствовали усилия Москвы и Анкары по прекращению насилия и началу политического процесса в Арабской Республике. По итогам голосования постпред России при ООН Виталий Чуркин призвал коллег оказать содействие процессу или хотя бы ему не мешать.

"Ну, хочется как-то деликатно намекнуть коллегам и попросить коллег. Чрезвычайно трудный процесс, чрезвычайно трудно все, что удается достичь, дается колоссальным трудом. Поэтому, пожалуйста, не надо напускать тумана, пожалуйста, помогайте. Если не хотите помочь или не можете помочь, ну, пожалуйста, тогда тумана не напускайте, понимаете", - заявил дипломат.