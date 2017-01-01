Главные законы, вступившие в силу 1 января

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С 1 января в России вступил в силу целый ряд законов. Изменения в законодательстве коснутся страхования ОСАГО, пенсий, коллекторской деятельности и других сфер.

Серьезные ограничения коснутся коллекторской деятельности, отметил "ТВ Центр". Теперь заниматься взысканием долгов смогут только внесенные в специальный реестр агентства. И они уже не будут иметь права угрожать, вводить в заблуждение, применять физическое и психологическое воздействия.

Важное для автомобилистов – все новые машины в России будут оснащать отечественной спутниковой системой "ЭРА-ГЛОНАСС", чтобы автоматически оповещать службы о ДТП. Кроме того, страховка ОСАГО теперь оформляется через интернет, а сам полис регистрируется на водителя.

В сфере недвижимости создается Единый реестр, куда войдут все сведения об объектах и их собственниках. Регистрацию жилплощади упростят и сделают электронной.

И пенсионерам: в январе единовременно выплатят по 5 тысяч рублей. А затем в течение года будут проводить плановые индексации.