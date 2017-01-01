Российские военные встретили новый год на авиабазе Хмеймим в Сирии

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Российские военнослужащие встретили Новый год на авиабазе Хмеймим в Сирии. С праздником россиян поздравили президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу.