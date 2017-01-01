Российские военные встретили новый год на авиабазе Хмеймим
Теги: сирия путин шойгу минобороны россия новый год Оборона
Российские военнослужащие встретили Новый год на авиабазе Хмеймим в Сирии. С праздником россиян поздравили президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу.
На сирийской авиабазе Хмеймим Новый год отметили российские военнослужащие. По видеосвязи их поздравили Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, рассказал "ТВ Центр". Праздничный подарок получили и сирийские врачи: МЧС передало Министерству здравоохранения республики современный аэромобильный госпиталь со всем необходимым оборудованием и медицинскими препаратами.
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